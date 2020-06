WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne huawei 4 godziny temu Filmy za darmo dla wybranych użytkowników Huawei Video Nawet 149,90 zł mogą zaoszczędzić użytkownicy najnowszych smartfonów i tabletów Huawei. Wystarczy aktywować voucher, by cieszyć się bezpłatnymi filmami w nowej usłudze VOD Huawei Video. Promocja trwa do 15 lipca. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie By zachęcić użytkowników do wypróbowania platformy, Huawei przygotował naprawdę atrakcyjną promocję. (materiały partnera) Materiał powstał we współpracy z Huawei W marcu tego roku Huawei uruchomiło w Polsce nową usługę: Huawei Video. Wcześniej ograniczała się ona do przeglądania materiałów nagranych własnym smartfonem, ale obecnie można już korzystać z jej głównej funkcji – odtwarzania filmów z bibliotek kilku międzynarodowych i europejskich dostawców rozrywki. Vouchery na darmowe filmy – jak skorzystać? By zachęcić użytkowników do wypróbowania platformy, Huawei przygotował naprawdę atrakcyjną promocję. W zależności od wybranego modelu urządzenia, można otrzymać voucher na filmy z oferty Rakuten TV: Huawei P40 i P40 Pro - vouchery na 10 filmów

Huawei P40 lite - vouchery na 3 filmy

Huawei MatePad Pro - vouchery na 10 filmów Aby odebrać kupon, wystarczy uruchomić usługę Huawei Video i zalogować się do niej przy pomocy ID Huawei. Następnie należy odszukać promocyjny baner w zakładce "Kanały" w aplikacji i kliknąć "odbierz kupony". Program automatycznie doda je do konta i aktywuje, gdy tylko wybierzemy film. W zakładce “Moje konto” w sekcji “Kupony” znajdziemy w razie czego informacje o liczbie, jaka pozostała nam do wykorzystania. materiały partnera Ponieważ regularna cena filmu może wynosić nawet 14,99 zł, w najlepszym przypadku możemy zaoszczędzić w ten sposób aż 149,90 zł. Na wykorzystanie kuponów mamy 60 dni, a ich odbiór jest możliwy tylko do 15 lipca. Czym jest Huawei Video? Po pierwsze: Huawei Video nie jest bezpośrednią konkurencją Netflixa czy HBO Go. Platforma nie posiada własnych, oryginalnych produkcji, a dostęp do niej jest bezpłatny. Możemy o niej myśleć jak o agregacie kilku zewnętrznych usług streamingowych, które działają zarówno w modelu VOD (wideo na życzenie), jak i subskrypcyjnym. Materiały prasowe To bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ nie musimy przeszukiwać po kolei kilku baz filmowych – wyszukiwarka w Huawei Video sprawdzi, gdzie znajduje się interesujący nas tytuł i uruchomi go bez potrzeby zmiany aplikacji. To zatem również oszczędność miejsca w pamięci smartfonu – jedna aplikacja zamiast kilkunastu. Interfejs usługi został zaprojektowany wyłącznie z myślą o urządzeniach mobilnych. Huawei Video nie znajdziemy zatem na pecetach, konsolach czy telewizorach. Jeżeli chcemy wyświetlić film na dużym ekranie, możemy jednak skorzystać z funkcji bezprzewodowego streamingu. Można przy tym pobierać materiały i oglądać je później w trybie offline. Jakie filmy możemy obejrzeć w Huawei Video? Wśród treści Huawei Video znajdziemy ponad 50 tysięcy materiałów, w tym aż 30 tysięcy bezpłatnych. Co tydzień biblioteka powiększa się o nowe tytuły. Użytkownicy mogą korzystać z baz takich dostawców jak m.in. Rakuten TV (europejski lider w dziedzinie VOD), FilmBox (jeden z największych serwisów z filmami), BBC News (międzynarodowy serwis informacyjny), Qello concerts by Stingray (koncerty muzyczne), The Explorers (filmy dokumentalne w 4K) czy DailyMotion (globalny serwis internetowy pozwalający na prezentację własnych filmów, klipów i miniprodukcji). Materiały prasowe Szybki rzut oka na aplikację pozwala stwierdzić, że znajdą tu coś dla siebie zarówno miłośnicy nowszych produkcji (oscarowy “Green Book”, animowana “Rodzina Adamsów”, “Bliźniak” z Willem Smithem), nieśmiertelnej klasyki (“Milczenie owiec”, “American Beauty”), dokumentów (“Queen - How They Broke Free”), muzyki i wiadomości. Nie brakuje także treści od rodzimych wydawców. Wirtualna Polska została pierwszym polskim partnerem obecnym na platformie Huawei Video, dzięki czemu użytkownicy mają już dostęp do znanych programów WP takich jak np. "Tłit" Marka Kacprzaka i Michała Wróblewskiego czy "Money. To się liczy". Ponad 700 filmów informacyjnych i rozrywkowych udostępniła również polska grupa wydawnicza Polska Press. Ceny zależą od partnera. Przykładowo, dostęp do materiałów z FilmBoxu kosztuje 17,99 zł miesięcznie (pierwsze 30 dni jest darmowe), a Rakuten wycenia swoje filmy najczęściej na 14,99 zł, choć niektóre starsze produkcje można też upolować za 9,99 zł lub mniej. Po zakupie możemy obejrzeć materiał w ciągu 48 godzin. Sylwia Zimowska Materiał powstał we współpracy z Huawei Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze