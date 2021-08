FIFA 22 - data premiery i nowości w rozgrywce

Kolejne innowacje związane są z zarządzaniem klubem. Oczywiście aktualizacja składów to normalna nowinka w każdej odsłonie serii, ale tym razem będziemy mieli możliwość stworzenia własnego klubu od podstaw wraz z jego herbem czy koszulkami i poprowadzenia go do piłkarskiej chwały. Oczywiście wróci też tryb FIFA Ultimate Team, który zyskał serca graczy na całym świecie, a nawet zostanie on wzbogacony o karty z serii bohaterowie FUT. Znajdą się tu m.in. Niemiec Mario Gomez czy Irlandczyk Robbie Keane. EA Sports obiecuje usprawnienia w trybach dla jednego gracza, w tym w trybie kariery, w którym teraz prowadzony przez nas zawodnik będzie odkrywał różne nowe umiejętności, tzw. perki, w trakcie rozwoju gry (element inspirowany z pewnością grami RPG).