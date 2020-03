Fantastyczny wynalazek Polaków. Dzięki niemu dwie osoby mogą korzystać z jednego respiratora

Naukowcy tłumaczą, że aparat Ventil to urządzenie współpracujące z respiratorem i mające możliwość dwóch zastosowań. W pierwszym przypadku może on wentylować niezależnie oba płuca pacjenta będącego w stanie ostrej niewydolności oddechowej. W drugim, w razie niedoboru respiratorów, może wentylować dwóch pacjentów jednocześnie, podłączonych do jednego respiratora.