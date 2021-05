Fale radiowe i ultradźwięki - domowe zabiegi pielęgnacyjne

Powoli przyzwyczajamy się do wszechobecnej wysokiej technologii w każdej sferze i dziedzinie życia – a branża beauty nie jest tu wyjątkiem. O ile jednak jeszcze niedawno innowacyjne urządzenia zarezerwowane były głównie dla wyspecjalizowanych SPA i salonów piękności, a nam pozostawały koszmarnie drogie kosmetyki, o tyle w ostatnich latach sytuacja ta zaczęła się zmieniać. Zabiegi możliwe do niedawna do wykonania wyłącznie w gabinetach kosmetycznych stają się dostępne każdemu – bezpiecznie, w domowym zaciszu. I w porównaniu stanowią opcję niezwykle atrakcyjną cenowo.