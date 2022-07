Fala upałów na świecie. NASA przygotowała wymowną grafikę

We Włoszech upały doprowadziły do tragedii w górach. Ze względu na rekordową temperaturę, doszło tam do zawalenia części Lodowca Marmolada, co spowodowało śmierć 11 turystów. Wielka Brytania natomiast obserwuje ciągłe wzrosty temperatur i spodziewa się nowych historycznych rekordów.