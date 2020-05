Facebook opublikował raport dotyczący standardów społeczności. Wprowadzone zmiany przyniosły efekty

Facebook w treści "Community Standards Enforcement Report" opisał sposób egzekwowania standardów społeczności od października 2019 roku do marca 2020 roku. Uwaga została poświęcona m.in. narzędziom, zespołom i technologii, dzięki którym możliwa była skuteczna walka z błędnymi informacjami i szkodliwymi treściami.

Facebook: Postęp w zakresie wykrywania i usuwania treści naruszających prawo

Na uwagę zasługują również postępy w zakresie walki z zastraszaniem w Internecie, co zostało szczegółowo omówione w raporcie. Facebook przypomniał o wprowadzeniu kilku nowych funkcji, które pozwalają użytkownikom na ograniczenie niepożądanych interakcji - również na Instagramie. Odniósł się też do pozytywnych efektów walki z treściami przedstawiającymi nagość dzieci i związanymi z wykorzystywaniem seksualnym.

Facebook a COVID-19

Raport w swojej treści nie uwzględnia statystyk związanych z COVID-19, ale Facebook przekazał część informacji opisujących wkład firmy w walkę z pandemią. Dzięki treściom zamieszczonym na Instagramie i Facebooku oraz uruchomionemu centrum informacyjnemu ponad 2 mld osób zostało przekierowanych do rzetelnych informacji na temat COVID-19 i zdrowia. Dodatkowo Facebook umieścił ostrzegawcze etykiety na około 50 mln treści związanych COVID-19, bazując na około 7500 artykułach niezależnych partnerów weryfikujących, co jest prawdą, a co fałszem. Etykietowanie sprawiło, że wielu użytkowników Facebooka zrezygnowało z kliknięcia w wyskakujące treści.