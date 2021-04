Facebook mówi nam, co i jak mamy pamiętać? Nowe badania zaskakują

Coraz chętniej dzielimy się wspomnieniami w mediach społecznościowych. Badacze są zdania, że reakcje innych osób mogą wpłynąć na to, w jaki sposób postrzegamy ważne wydarzenia z naszego życia.

Wspomnienia są często uważane za bardzo osobiste i prywatne, jednak w ciągu ostatnich lat w ostatnich latach coraz chętniej udostępniamy zdjęcia czy posty dotyczące ważnych dla nas wydarzeń w mediach społecznościowych.

Zbieramy "polubienia" i inne reakcje, a co jakiś czas serwisy, takie jak Facebook, wysyłają nam przypomnienie, sugerując nam, że wydarzenie lub zdjęcie zamieszczone na portalu było dla nas ważne i warto je sobie przypomnieć.

Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Yorku wskazuje na to, że te przypadkowo wybrane posty i zdjęcia nie tylko wpływają na to, które wydarzenia pamiętamy, ale również mogą zmienić nasz stosunek do wybranych wspomnień.

- W nowym badaniu odkryliśmy, że media społecznościowe mogą zmienić sposób, w jaki ludzie myślą o swoich wspomnieniach - wyjaśniają eksperci w artykule opublikowane The Conversation będący jednocześnie autorami nowego badania.

- Wskaźniki mediów społecznościowych, takie jak "polubienia" na Facebooku, mogą negatywnie wpłynąć na to, jak ludzie myślą o określonych wspomnieniach, zwłaszcza jeśli te wspomnienia są udostępniane bez uzyskiwania wielu polubień - dodają naukowcy.

W prowadzonym przez nich badaniu wzięło udział 60 osób, które na co dzień korzystają z mediów społecznościowych i funkcji "wspomnień" dostępnych m.in. na Facebooku czy w usługach Apple. Część badanych przyznała, że liczba "polubień" i innych reakcji wpływała na to, jak oni sami postrzegali dane wydarzenie.

- Niektórzy zauważyli, że mała liczba "polubień" podważa ich ocenę wartości danego wydarzenia. Jeden z badanych zauważył nawet, że jeśli otrzyma 3 lub mniej reakcji na dany post, to zapamiętuje on to wydarzenie negatywnie, nieważne czego dotyczyłoby wspomnienie - czytamy w dalszej części artykułu.

Mimo że uczestnicy przyznawali, że ich wspomnienia są osobiste i media społecznościowe nie powinny na nie wpływać, to wciąż niektórzy brali pod uwagę reakcję innych internautów. " Niemal wbrew sobie troszczysz się o liczbę polubień", zauważyła jedna z osób biorących udział w badaniu.

Chociaż badania zostały przeprowadzone na niewielkiej grupie, to zdają się potwierdzać, że media społecznościowe wpływają na to co i w jaki sposób zapamiętujemy. Dodatkowo możemy brać pod uwagę reakcje innych, kiedy sami dokonujemy oceny wagi własnych wspomnień.

Co ciekawe, osoby biorące udział w badaniu zwróciły uwagę na to, że by chronić się przed tego typu "osądem", należy nie udostępniać w mediach społecznościowych naszych najcenniejszych wspomnień. Dzięki temu reakcje innych nie zaburzą nam odbioru tego, co dla nas ważne.

Naukowcy zwracają uwagę, że tego typu zachowania są warte dogłębniejszej obserwacji, ponieważ mogą w przyszłości wpłynąć nie tylko na to, w jaki sposób kształtujemy osobiste wspomnienia, ale również na pamięć zbiorową.