Facebook Connectivity dostarczy szybki internet nawet do miliarda użytkowników

Facebook zwraca uwagę, że nowe technologie rozwijają się w zawrotnym tempie, a co roku konsumpcja danych cyfrowych zwiększa się o 20-30 proc. Mimo tego, okazuje się, że nawet połowa globu nie ma w ogóle dostępu do internetu, lub jest on tam znacznie ograniczony. Dzięki takim projektom jak Facebook Connectivity ma się to zmienić.