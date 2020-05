Facebook. Ankieta o koronawirusie już w Polsce

Kilka tygodni temu Facebook zaangażował się w stworzenie mapy zagrożeń nowych ognisk epidemiologicznych koronawirusa SARS-CoV-2 . Mapę tworzy wykorzystując dane o stanie zdrowia przekazane przez użytkowników. Właśnie teraz funkcja ta trafiła do Polski. Oznacza to, że użytkownicy portalu mogą zobaczyć prośbę o wypełnienie ankiety o ich stanie zdrowia. Ankieta jest dobrowolna.

Facebook jest praktycznie najlepszym narzędziem do monitorowania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ma największą liczbę użytkowników (w Polsce to ponad 16 mln osób), oraz dokładnie widzi, jak i gdzie ci użytkownicy się przemieszczają i z kim się spotykają. Do stworzenia wiarygodniej mapy zagrożeń nowymi ogniskami epidemii potrzebne są już tylko informacje o stanie zdrowia. Temu ma służyć uruchomiona właśnie w Polsce ankieta.