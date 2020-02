Fabryka na Księżycu? Europejska Agencja Kosmiczna ma śmiałe plany

Europejska Agencja Kosmiczna opracowała prototypową fabrykę, która w przyszłości może stanąć na Księżycu i produkować tlen dla astronautów i do paliwa rakietowego.

Na Księżycu znajdują się spore ilości tlenu. Problem w tym, że jest on uwięziony w księżycowym pyle - regolicie. Jest to zwietrzała warstwa skał zalegających na powierzchni Księżyca i w 45 proc. składa się z tlenu. Trzeba go tylko wydobyć.

Metodę pozyskiwania tlenu z regolitu opracowała firma Metalysis. Polega ona na dodaniu do księżycowych skał chlorku wapnia, podgrzania ich do 950 stopni Celsjusza i przyłożeniu energii elektrycznej. Metalysis nie jest jednak wyciąganiem tlenu, a przemysłowym pozyskiwaniem metali i stopów. Tlen był dla firmy jedynie skutkiem ubocznym.

Europejska Agencja Kosmiczna zainteresowała się metodą Metalysis w perspektywie zapewnienia zapasów tlenu dla przyszłych misji i baz Księżycowych. W tym celu w Europejskim Centrum Badań i Technologii Kosmicznych w Noordwijk w Holandii powstała prototypowa mini-fabryka wykorzystująca metodę Metalysis, do odzyskiwania tlenu z regolitu. Naukowcy z ESA musieli jednak zmodyfikować proces, bo oryginalnie tlen powstały w procesie był mieszany z węglem i wypuszczany do atmosfery jako tlenek lub dwutlenek węgla. ESA chce oczywiście złapać i badać tlen, a później go wykorzystywać do oczyszczania powietrza lub produkcji paliwa.