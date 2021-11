F-35A zrzuca bomby atomowe B61-12. Nagranie wgniata w fotel [Wideo]

F-35 Joint Program Office w zeszłym miesiącu ogłosiło, że F-35A z powodzeniem przeprowadził pierwszą demonstrację pełnego systemu uzbrojenia z B61-12. To oznacza, że bombowce przeszły pozytywnie kolejne testy, które były konieczne do osiągnięcia certyfikacji projektu. Siły Powietrzne USA podkreślają, że był to ważny kamień milowy na drodze "do spełnienia wymagań NATO przed styczeń 2024 roku".