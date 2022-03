F-16 przejdą poważne modernizacje. Jest decyzja Departamentu Obrony USA

Zgodnie z komunikatem, do którego dotarł serwis Zbiam.pl , prace mają na celu zachowanie potencjału floty na najbliższe lata. Modernizacja ma objąć samoloty Block 40/42/50/52 eksploatowane przez US Air Force . Każda z maszyn ma przejść 22 zmiany obejmujące przede wszystkim modyfikacje wyposażenia pokładowego.

Do najważniejszych zmian, jakie zostały wskazane w komunikacie, należą zamontowanie stacji radiolokacyjnych z antenami AESA, terminali łączności standardu Link 16 oraz nowych centralnych komputerów pokładowych. Za nimi będą iść również zmiany konstrukcyjne w kabinach, co globalnie daje koszt ok. 6,3 mld dolarów.