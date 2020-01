WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 4 multitoolmultitool samochodowybrelokscyzoryk Patryk Wieczorek 21-01-2020 (10:32) Ewolucja scyzoryka. Sprzęt do auta i na wyprawę do lasu Scyzoryki kojarzą się przeważnie z charakterystycznymi, czerwonymi obudowami i mnóstwem pomysłowych, ale w większości przypadków kompletnie nieprzydatnych gadżetów. Obecnie są one o wiele bardziej przystosowane do współczesnych potrzeb. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Nowoczesne scyzoryki to sprzęt, który przyda się na co dzień (Pixabay.com) Dobry multitool sprawdzi się zarówno podczas krótkiego wyjazdu na łono natury, jak i na przykład w trakcie domowych napraw czy nawet podczas jazdy autem. Starsze i bardziej nowoczesne modele Pierwotnie scyzoryk należał do podstawowego wyposażenia żołnierzy i miał na wyposażeniu różnego rodzaju niezbędniki – dwa ostrza, otwieracz do konserw czy korkociąg, ale również szydło i nożyk do zeskrobywania atramentu z papieru. Oczywiście każde z tych narzędzi było dostosowane do potrzeb ówczesnych użytkowników. Obecnie w scyzorykach znajdziesz o wiele więcej bardziej "uwspółcześnionych" funkcji. Poza wyspecjalizowanymi ostrzami czy śrubokrętami można nawet spotkać scyzoryki z kartą pamięci lub odtwarzaczem multimediów. Pojawiły się również sprzęty przeznaczone dla konkretnych grup konsumenckich, na przykład domowych majsterkowiczów. Narzędzia takie jak obcęgi do ściągania izolacji czy szczypce do drutu zdecydowanie ułatwią proste, domowe zajęcia. Włóż multitool do portfela Ciekawym typem mulitoola jest praktyczna karta, która nie różni się zbytnio od tej bankomatowej. W rzeczywistości jej obudowa jest tak skonstruowana, by pomieścić jak najwięcej interesujących narzędzi. Kilka rodzajów linijek, śrubokrętów, nożyk czy klucz do nakrętek motylkowych to tylko kilka z nich, a praktyczne rozmieszczenie sprawia, że używanie poszczególnych narzędzi jest bardzo wygodne. Możesz użyć karty zarówno podczas wypadu na łono natury, jak i w codziennych domowych obowiązkach. Scyzoryk nie tylko do lasu Dobrej jakości multitool to sprzęt, który przyda się również podczas codziennych czynności takich jak choćby jazda samochodem do pracy. Niewielki brelok, który z łatwością doczepisz do kluczy samochodowych, w odpowiednich rękach potrafi czynić cuda. Większość z urządzeń wyposażono w praktyczne ostrze, które w razie kolizji poradzi sobie z przecięciem zablokowanych pasów bezpieczeństwa, zbijak do szyb umożliwiający wydostanie się z auta w razie zablokowania się drzwi oraz praktyczną latarkę i sygnał alarmowy. Bardziej zaawansowane modele mają na wyposażeniu miernik ciśnienia w kołach i stanu zużycia bieżnika. Dzięki temu przygotujesz się do dalekiej jazdy, a co za tym idzie, uchronisz przed ewentualną kolizją. Sam pomiar jest bardzo prosty, wystarczy docisnąć multitool do wentyla, a urządzenie błyskawicznie wykona pomiar. Kontrola stanu ogumienia to podstawa, zwłaszcza podczas przygotowywania się do jazdy w trudnych warunkach. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco tick Lubię to na Facebooku Komentarze :