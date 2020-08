Ewakuacja we Włoszech z powodu ryzyka zapadnięcia się lodowca Mont Blanc

Ewakuację podjęto w środę rano, po tym jak eksperci z Fondazione Montagne Sicura (Fundacja Bezpiecznych Gór) stwierdzili, że 500 tys. metrów sześciennych lodu jest zagrożonych zsunięciem się z lodowca Planpincieux na terenie parku Grandes Jorasses. W sumie do przemieszenia się zmuszonych było 65 osób, z czego aż 50 stanowili turyści.

Podobna sytuacja do tej miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to 250 tys. metrów sześciennych groziło zsunięciem się. Wtedy również konieczna była ewakuacja ludności.