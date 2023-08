Europa bez rakiety. Debiut Ariane 6 przełożony

Z uwagi na to, że europejska rakieta Ariane 5 pełniła służbę przez niespełna trzy dekady, konieczne było przygotowanie maszyny, która może rywalizować z konkurencyjnymi rakietami (m.in. amerykańskimi produktami SpaceX ). ESA początkowo planowała przeznaczyć na rozwój Ariane 6 ok. 2,4 mld euro, jednak kwotę tę ostatecznie podniesiono do ok. 4 mld euro.

Ariane 6, która powstaje głównie na terenie Francji i Niemiec charakteryzuje się wagą 900 t i wysokością 60 m. ESA porównuje masę konstrukcji do samolotu pasażerskiego twierdząc, że "to mniej więcej tyle samo, co półtora pasażerskiego A380". Rakieta może wynieść na orbitę okołoziemską ok. 21,5 t ładunku w przypadku wersji wyposażonej w cztery boostery lub 10,3 t (wersja z dwoma boosterami). Warianty oznaczone jako 62 i 64 są wyposażone w te same boostery P120.