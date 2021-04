Energia z wody. Orbital Marine O2 - najpotężniejsza turbina pływowa świata

Czysta energia prosto z morza? To możliwe dzięki turbinom pływowym. Ten niezwykły sprzęt produkuje prąd, wykorzystując do tego energię przypływów i odpływów. U wybrzeży Szkocji rozpoczęła pracę najpotężniejsza turbina tego typu na świecie.

"Zielona" energetyka nie jest, niestety, pozbawiona wad. W przypadku turbin wiatrowych i elektrowni słonecznych kluczowym problemem jest zmienność wydajności i sezonowość takich instalacji.

Choć władze – także w Polsce – usiłują kompensować to, zachęcając prosumentów do instalacji własnych magazynów energii, to istnieją rozwiązania, zapewniające stałą, niezależną od warunków zewnętrznych, produkcję "czystego" prądu.

Jednym z nich są elektrownie pływowe, wykorzystujące zjawisko pływów morskich – regularnego, spowodowanego wpływem Księżyca podnoszenia się i opadania wody, widocznego zwłaszcza w pobliżu wybrzeża.

Orbital Marine Turbina pływowa Orbital Marine O2 Źródło: Orbital Marine

Nową, a zarazem najwydajniejszą na świecie instalację tego typu oddano właśnie do użytku u wybrzeży Szkocji. Firma Orbital Marine Power uruchomiła turbinę O2 o mocy 2 MW.

Our Mission to Turn the Tide on Climate Change

Instalacja opiera się na 74-metrowym kadłubie, do którego dołączono dwie gondole z turbinami o mocy 1MW każda. Łopaty o długości 10 metrów zapewniają łącznie 600 metrów powierzchni, wychwytującej energię pływów.

Co istotne, turbina działa niezależnie od kierunku przepływu wody, produkując prąd zarówno podczas przypływu, jak i dopływu. Dzięki temu jest w stanie zaopatrywać w energię 1000 brytyjskich gospodarstw domowych.