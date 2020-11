EMUI 11 już jest. Które smartfony Huawei dostaną nową nakładkę na Androida?

Jako pierwsi w Europie nakładką EMUI 11 cieszą się użytkownicy z Turcji. O dostępnej do pobrania aktualizacji poinformował turecki serwis huaweiailesi.com. Wygląda na to, że zgodnie z zapowiedziami, do Europy nakładka trafi jeszcze w grudniu. Przy odrobinie szczęścia niektórzy będą mogli pobrać ją nawet wcześniej.