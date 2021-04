EmDrive - silnik, który nie miał prawa działać. Naukowcy nie mają wątpliwości

Chociaż pierwsze badania, przeprowadzane jeszcze w 2016 roku , potwierdzały, że EmDrive działa, to wielu naukowców bardzo sceptycznie podchodziło do uzyskanych wyników. O kolejnych eksperymentach z silnikiem pisaliśmy jeszcze później, w 2019 roku , które również nie dały jednoznacznej odpowiedzi, czy EmDrive może być czymś więcej niż tylko teorią, swojego rodzaju kamieniem filozoficznym nauk kosmicznych.

Działanie EmDrive oznaczałoby złamanie wielu praw fizyki i wymusiłoby na nowo zdefiniowanie tego, co wiemy o wszechświecie. Mimo to wiele grup badawczych, w tym NASA i DARPA przez długi czas kontynuowały badanie tej technologii.

- Gdy energia wpływa do silnika, ten się nagrzewa, co powoduje wypaczenie się poszczególnych jego elementów. Chociaż wzmocniliśmy konstrukcję i udało nam się zapobiec temu, to wyniki osiągane przez EmDrive były co najmniej 3-krotnie niższe, niż to, co obiecywał producent - powiedział jeden z autorów badania, Martin Tajmar.