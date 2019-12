Elon Musk znowu rozbawia na Twitterze. Tym razem połączeniem Cybertruck i banana

Tweety założyciela Tesli i SpaceX zyskały niemałe grono wiernych fanów. Jego miłośnicy z wyczekiwaniem śledzą nowe posty, licząc, że i tym razem Musk zamieści coś godnego uwagi. W większości przypadków ekscentryzm i specyficzne poczucie humoru twórcy Cybertruck nie rozczarowują.

W czwartek Elon Musk zamieścił na swoim Twitterze zdjęcie przedstawiające jego najnowszy projekt, czyli Cybertruck i przyklejonego do pojazdu banana. Wszystko opatrzył podpisem "Sztuka w ruchu".

Bananowa sztuka nowoczesna

Elon Musk nie stał się nagłym fanem owoców na kółkach. Banan na jego aucie był odniesieniem do dzieła nazwanego "The Comedian", Maurizio Cattelan'a, które na początku listopada sprzedano w Miami za 120 tys. dolarów. Dzieło przedstawiało… prawdziwego badana, przymocowanego taśmą klejącą do ściany.