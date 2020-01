Elon Musk. Wpis na Twitterze sugeruje, że w Sylwestra nie próżnował

Huczna impreza sylwestrowa? To nie w stylu Elona Muska. On nie lubi tracić czasu na zbędne przyjemności nawet w takie dni. Na swoim Twitterze pochwalił się, jak spędził swojego Sylwestra. Podobno jaki Nowy Rok taki cały rok. Czy w jego przypadku to się sprawdzi?

Elon Musk pracował w Sylwestra. (East News, Fot: AP/Associated Press/East News)

Elon Musk już wcześniej chwalił się, że planuje spędzić Sylwestra w pracy. Potwierdził to na Twitterze, gdzie poinformował, że pojedzie do fabryki Tesli Fremont w Kalifornii, „aby pomóc w dostawach pojazdów”.

Tweet był odpowiedzią na pytanie jednej z użytkowniczek serwisu o to, czy Musk planuje spędzić Sylwestra, pracując nad projektami SpaceX w Boca Chica.

Elon Musk tytanem pracy

Dyrektor generalny Tesli jest znany z tego, że lubi pracować o każdej porze roku, nawet w swoje urodziny. Tym razem miał dobre usprawiedliwienie dla swojego pomysłu.