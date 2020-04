Elon Musk w ogniu krytyki astronomów. Odpowiedzią ma być nowy pomysł miliardera

Astronomowie zaczęli zauważać satelity Starlink natychmiast po ich pierwszym uruchomieniu w zeszłym roku . Od tego czasu konstelacja rozrosła się do ponad 400 pojedynczych satelitów. SpaceX cały czas pracuje nad tym, by kolejne satelity były wyposażone w systemu, dzięki którym nie będą zakłócać obserwacji. Jednak, jak donosi CNET Elon Musk ma również inny pomysł.

W rozmowie z komitetem National Academies of Sciences, Engineering and Medicine Elon Musk zasugerował, że agencje badawcze współpracują z SpaceX w celu uruchomienia nowych obserwatoriów orbitalnych wyżej niż orbity satelitów Starlink. Tym sposobem naukowcy mogliby w niezakłócony sposób obserwować kosmos mimo tysiąca satelitów unoszących się nad Ziemią.

W tym momencie SpaceX, aby zminimalizować ingerencję satelitów Starlink w badania naukowe i inne formy obserwacji gwiazd, wyposaża je w osłony przeciwsłoneczne. Dzięki temu mają się wydawać ciemniejsze. Miliarder przyznał również, że jeśli będzie to konieczne, to SpaceX będzie podejmować dalsze działania, by zminimalizować negatywne skutki Starlink.

Przypominamy, że SapceX ma zezwolenie na razie na umieszczenie na niskiej orbicie ponad 12 tys. satelitów Starlink, które mają zapewniać dostęp do internetu do 2027 roku. Podczas rozmowy Musk potwierdził, że według niego od 20 tys do 30 tys satelitów będzie objąć planetę szerokopasmowym dostępem do internetu o niskim opóźnieniu. Pierwsze próby już zakończyły się powodzeniem, a Elon Musk tweetując "z kosmosu" udowodnił, że system łączności działa.