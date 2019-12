Elon Musk odwiedził swoją stronę na Wikipedii. Skrytykował ją na Twitterze

Elon Musk po raz kolejny dzieli się swoimi spostrzeżeniami w mediach społecznościowych. Tym razem odnosi się do wpisu na Wikipedii i podkreśla, że nie jest inwestorem. Tak, osoba stojąca za takimi firmami, jak Tesla i SpaceX tak właśnie uważa.

Elon Musk przyznał na Twitterze, że po raz pierwszy od wielu lat odwiedził swoją stronę na Wikipedii. Skomentował to w swoim stylu i przyznał, że to niesamowite. Przyczepił się jednak do jednego szczegółu. Musk uważa, że nie jest inwestorem, a opis jego osoby jest błędny.