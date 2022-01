Elon Musk obawia się o kolonizację Marsa. Martwi go niewystarczająca liczba ludzi

Zdaniem ekspertów z OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) głównymi przyczynami spadku liczby urodzin są m.in. późniejsze zakładanie rodzin, późniejsze decydowanie się na dzieci czy zmiany w sposobie postrzegania pożądanego modelu rodziny. W większości państw przynależących do organizacji wskaźnik dzietności wynosi od 1,3 do 1,9, a pożądany wskaźnik, który zapewnia zastępowalność pokoleń, mieści się w przedziale od 2,10 do 2,15.