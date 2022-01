Elon Musk jest śledzony. 19-latek zna jego każdy ruch

Sweeney złożył Muskowi kontrpropozycję i zasugerował, że może usunąć konto za 50 tys. dolarów. Jak donosi Protocol, w wiadomości do Elona Muska napisał: "czy jest szansa na podniesienie tego do 50 000 $? Byłoby to świetne wsparcie na studiach i prawdopodobnie pozwoliłoby mi zdobyć samochód, może nawet Model 3". Z kolei podczas ostatniej wymiany wiadomości, do której miało dojść w środę, 26 stycznia, 19-latek napisał, że jednak woli staż niż pieniądze za usunięcie konta. Elon Musk na razie nie odpowiedział na wiadomość.