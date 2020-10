Elon Musk i SpaceX z kolejnym sukcesem. Starship SN8 przeszedł kluczowy test

Elon Musk i jego kosmiczna firma SpaceX znów mogą ogłosić sukces . We wtorek 20 października, w ośrodku w Boca Chica w Teksasie odbył się test statyczny prototypu Starship SN8, podczas którego po raz pierwszy uruchomiono jednocześnie trzy silniki Raptor. Przedsięwzięcie zakończyło się powodzeniem.

Starship SN8 ma być pierwszym prototypem, który odbędzie lot ze wszystkimi elementami aerodynamicznymi. W pierwszej połowie października, na nosie pojazdu zamontowano skrzydła. Następnie został on połączony z segmentem pięciu pierścieni. W najbliższych dniach planowany jest montaż tej sekcji na szczycie statku.

Jednocześnie firma SpaceX buduje inne prototypy. Obecnie trwają prace zmierzające do instalacji elementów aerodynamicznych na statku Starship SN9. W połowie października rozpoczęto również finalny montaż Starshipa SN10.

Wielu ekspertów jest zdania, że już na początku przyszłego roku, Starship wykona swój pierwszy lot orbitalny. Przypomnijmy, że Elon Musk zdradził niedawno, że jego firma ma zamiar wysłać pierwszego Starshipa w kierunku Marsa już w 2024 roku. Bezzałogowy lot miałby się odbyć w tzw. okienku, czyli w okresie, kiedy Czerwona Planeta znajduje się bliżej Ziemi. Dochodzi do tego średnio co dwa lata. Byłby to istotny krok w kierunku eksploracji kosmosu.