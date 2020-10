Elon Musk i SpaceX w nowym serialu HBO. Channing Tatum głównym producentem

SpaceX to jedna z najważniejszych obecnie firm działających w branży kosmicznej. Stworzona przez Elona Muska firma ma na koncie już kilka poważnych sukcesów, w tym pierwszy lot załogowy, który odbył się we współpracy z NASA. Do jej najważniejszych projektów SpaceX należą przygotowania do misji na Marsa oraz budowa konstelacji Starlink.