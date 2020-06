Elon Musk i jego najdziwniejsze tweety. Stały się inspiracją dla niecodziennego projektu

Kanał Elona Muska na Twitterze rzadko jest nudny, o czym zresztą szef SpaceX wie doskonale, przyznając, że "zawsze szaleje". Swoją aktywnością dostarcza obserwującym go internautom rozrywki i okazji do wielu dyskusji. Tym razem stał się inspiracją dla niecodziennego projektu, który wystartował na Kickstarterze .

Artystka Salina Gomez, znana również jako Ill Ink, stworzyła 52-stronicową kolorowankę: The Illuminated Tweets of Elon Musk. Książka ma być wypełniona rysunkami bezpośrednio nawiązującymi do tweetów Muska od lipca 2016 do maja 2020.