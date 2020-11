Elon Musk do podróżnika bez kończyn: pewnego dnia polecisz statkiem kosmicznym

Do ambitnych planów Muska odniósł się podróżnik Philippe Croizon. Francuz, który od 26 lat nie posiada kończyn , jest słynnym poszukiwaczem przygód. Lot na Marsa byłby z pewnością największą z nich. - Witaj. Jestem znanym podróżnikiem bez rąk i nóg. Wyślij mnie w kosmos, bym jeszcze raz udowodnił, że nie ma rzeczy niemożliwych - napisał do szefa SpaceX na Twitterze.

Kim jest Philippe Croizon?

W trakcie długotrwałej rehabilitacji obejrzał w telewizji wywiad z pływaczką, która pokonała kanał La Manche. Rozmowa pozwoliła mu jeszcze raz uwierzyć w siebie i stała się motywacją do dalszej walki o życie. Mężczyzna rozpoczął ciężkie, kilkugodzinne treningi pływackie, w których wspomagała go morska policja. Francuz testował różne modele protez oraz specjalnych płetw przymocowanych do kikutów nóg.