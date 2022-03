Elektronika sportowa, która pomoże Ci odzyskać formę. Sprawdź sklep sportowy Sportano i wybierz coś dla siebie

W asortymencie sklepu internetowego Sportano znajdują się świetne zegarki sportowe dla kobiet, mężczyzn i dzieci, a także wersje unisex. Różnią się wielkości wyświetlacza, rozmiarem koperty czy kolorystyką, dlatego każdy znajdzie model zgodny z indywidualnymi preferencjami i potrzebami. Większość zegarków sportowych posiada paski silikonowe, które są wygodne, a także antyalergiczne i wyjątkowo trwałe. Warto zwrócić uwagę na klasę wodoszczelności. 5 ATM w zupełności wystarczy do ochrony przed deszczem. Profesjonaliści powinni wybrać modele o wyższych parametrach, które sprawdzą się w bardziej wymagających warunkach. Zegarki sportowe pokażą wiele przydatnych informacji podczas ćwiczeń czy innych aktywności: puls, liczbę kroków, przebyty dystans, pułap tlenowy czy powiadomienia z telefonu. Przypomną również o odpowiednim nawodnieniu, wskażą najlepszy moment na odpoczynek i sen. Profesjonalne zegarki sportowe od Garmin czy Suunto posiadają również łączność WiFi, Bluetooth oraz możliwość ładowania baterią słoneczną.

Na dalsze wyprawy, zwłaszcza w nieznane rejony, warto wyposażyć się w nawigacje turystyczne GPS. To urządzenia, które precyzyjnie wskażą aktualną pozycję na mapie, a także pomogą dokładnie zaplanować podróż, dzieląc ją na etapy. Wbudowany kompas i wysokościomierz barometryczny poinformują o zajmowanej wysokości. Nawigacje GPS ułatwią również poruszanie się wyznaczoną trasą, nie pozwalając zboczyć w niebezpieczne miejsca. Warto pamiętać, że profesjonalne nawigacje GPS działają z dużo większą dokładnością, niż te w smartfonie. Także z daleka od cywilizacji, poza zasięgiem sieci komórkowej.

Coraz więcej osób pragnie udokumentować swoje wyprawy czy sportowe wyczyny. Idealnym sposobem na to są wysokiej jakości kamery sportowe, wykonane z solidnych materiałów gwarantujących wytrzymałość, odporność na upadki i uderzenia. Można zamontować je na rowerze, hulajnodze, statywie, a nawet na kasku czy na biodrze.

Niezapomniane chwile pozwolą zarejestrować również wysokiej klasy drony z oferty sklepu sportowego Sportano.pl . Wysoka jakość zdjęć, obrazu wideo oraz zasięg nawet do 16 km gwarantują piękne ujęcia, a intuicyjne kontrolery pomagają w precyzyjnym sterowaniu. Drony coraz częściej wykorzystywane są również przez trenerów sportów zespołowych, pokazując prawidłowe ustawienie drużyny i umożliwiając obserwowanie gry z innej perspektywy.

Elektronika sportowa w sklepie online Sportano to również doskonałe słuchawki i głośniki bezprzewodowe , a także wysokiej jakości akcesoria: gimbale, dodatkowe baterie, kable, adaptery, uchwyty, czujniki rowerowe, zestawy mocowań czy dedykowane pokrowce na sprzęt. Jakość od takich marek jak DJI, Insta360, JBL, Polar czy Wahoo.

Elektronika sportowa to produkty wyposażone w wiele nowoczesnych technologii, systemów czy funkcji. Nie jest trudno pogubić się przy ich wyborze, zwłaszcza osobom początkującym. Wówczas bez zastanowienia czy marnowania czasu na żmudne przeszukiwanie sieci warto skontaktować się z jednym z ekspertów sklepu Sportano. Obsługa klienta to zespół miłośników wielu dyscyplin i aktywności na świeżym powietrzu. Chętnie doradzą przy wyborze elektroniki sportowej oraz wszelkich innych produktów. Wystarczy zadzwonić pod specjalny numer infolinii lub wybrać formę kontaktu online: czat na stronie, wiadomość e-mail czy formularz. Na fachowe doradztwo mogą liczyć także doświadczeni sportowcy, którzy chcą wnieść swoją aktywność na kolejny poziom. Specjaliści sklepu internetowego Sportano czekają na każdego.

