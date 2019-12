WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

elektronika + 2 prezentownikodkurzacz automatyczny Patryk Wieczorek 16-12-2019 (10:16) Elektronika na święta. Gadżety w doskonałych cenach Elektronika służy nam od lat zarówno do rozrywki, jak i bardziej praktycznych czynności, choćby do sprzątania. To dlatego gadżety elektroniczne są doskonałym materiałem na świąteczny prezent. Aby nie przepłacić, warto poszukać niskich cen w sieci. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Promocje są ograniczone czasowo, więc nie warto się ociągać (iStock.com) Poniżej znajdziesz kilka elektronicznych gadżetów, które możesz położyć pod choinką. Z pewnością spodobają się każdej obdarowywanej osobie. Miej zawsze pod ręką Klasyczne słuchawki z ciągnącym się przewodem powoli odchodzą do lamusa, teraz każdy stawia na połączenia bezprzewodowe. Wśród nich wyróżniamy modele, które łączą się przez Bluetooth, ale mają kabel prowadzący od jednej słuchawki do drugiej, oraz modele całkowicie bezprzewodowe, zwane również true wireless. Zajmują niewiele miejsca i są przy tym bardzo mobilne, dzięki czemu szybko staną się ulubionym sprzętem każdego fana elektronicznych gadżetów i dobrej muzyki. Sprzęt emitujący dobrej jakości dźwięk z wysokim pasmem przenoszenia nie kosztuje wiele. W sieci znajdziesz oferty w pełni bezprzewodowych słuchawek nawet za mniej niż 100 zł. Oferują nie tylko wysoką jakość dźwięku, ale również optymalnie długi czas pracy na jednym ładowaniu. Przykładowo słuchawki Haylou GT1 będą w stanie działać do trzech i pół godziny na jednym ładowaniu. Materiały prasowe Podziel się Co zamiast słuchawek? Jeśli głośniki w smartfonie nie zdają egzaminu, a nie chcesz inwestować w wieżę lub radiomagnetofon, dobrym rozwiązaniem będzie zakup przenośnego głośnika. Urządzenie łączy się ze smartfonem podobnie jak słuchawki bezprzewodowe – za pomocą czujnika Bluetooth. Głośnik o stosunkowo dużej mocy – od 20 do nawet 40 W – kosztuje mniej niż 300 zł. Możesz korzystać z niego w domu, podłączyć go do smartfona czy komputera, ale również zabrać w teren. Warto więc wybrać sprzęt, który jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, pył i przemoczenie. Głośniki typu Tronsmart Element Force mają klasę wodoodporności IPX7, która jest międzynarodową klasą wodoodporności i zapewnia, że sprzęt przetrwa nawet zanurzenie w wodzie do głębokości 1 m. Doskonały domowy pomocnik Roboty sprzątające są obecnie nie tylko o wiele tańsze niż jeszcze kilka lat wcześniej, ale również mają do dyspozycji więcej interesujących funkcji i są o wiele dokładniejsze w działaniu. Dawne modele miały problemy ze sprzątnięciem wszystkich zanieczyszczeń i omijały niektóre zakamarki. Obecnie odkurzacze automatyczne wyposażono w programy z nowoczesnymi algorytmami sprzątającymi, które likwidują ten problem. W dodatku część sprzętów nie tylko odkurza, ale również sprząta podłogę na mokro. Urządzenie dokładnie zbiera kurz do umieszczonego na spodzie pojemnika, ale też bez problemu dostaje się pod meble. Możesz obsługiwać je za pośrednictwem smartfona nawet wtedy, gdy nie ma cię w domu. Robot sprzątający jest również niezwykle cichy, możesz zapomnieć, że w ogóle jest włączony. Nie ma przy tym obaw, że bateria szybko się rozładuje. Odkurzacze pobierają bardzo niewiele prądu, a akumulator starczy na kilka godzin pracy. Dodatkowo modele ze stacją dokującą samoczynnie się ładują, gdy bateria spadnie do krytycznie niskiego poziomu. Do tego typu modeli należy Xiaomi Mi Robot. Coś dla najmłodszych Proste drony mogą kosztować nawet około stu złotych i stanowią doskonały materiał treningowy dla młodych miłośników zdalnie sterowanych pojazdów. Intuicyjne sterowanie sprawia, że już w kilkadziesiąt minut po włączeniu dziecko nauczy się robić gwałtowne zwroty, różnego rodzaju sztuczki i fikołki z wykorzystaniem drona. Nawet niedrogie urządzenia są wyposażone w kamerkę, która pozwala spojrzeć na otoczenie z zupełnie nowej perspektywy. Pamiętaj również, że liczy się waga modelu. Im cięższy, tym większe ograniczenia użytkowania. Ciężkich dronów nie wolno używać w miejscach gęsto zaludnionych, nad ruchliwymi drogami czy terenami zamieszkałymi. Na szczęście urządzenia takie jak dron SYMA X5HW ważą zaledwie 121 gramów. To bardzo niewiele w porównaniu do droższych modeli. Zwróć również uwagę na czas ładowania sprzętu - jeśli będzie zbyt długi, dron więcej czasu spędzi na kablu niż w locie. Dlatego optymalna długość ładowania wynosi około godzinę – tak jak w modelu Redpawz R013.