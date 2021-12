Elegancki i funkcjonalny smartwatch. Przegląd ofert - grudzień 2021

Druga propozycja to Ticwatch C2 Plus, który, choć w materiałach reklamowych jest pokazywany również na męskim nadgarstku, zdecydowanie lepiej sprawdzi się u pań. Jego delikatne kształty nie zdradzają tego, co czeka na użytkownika. Zastosowano tu system Wear OS, który jest wersją Androida przystosowaną do pracy z zegarkami typu smart. Dzięki temu można korzystać z kalendarza i poczty elektronicznej w sposób podobny do tego na smartfonie. Pracą urządzenia można sterować przy pomocy komend głosowych. Największa zaleta tego zegarka to obsługa płatności zbliżeniowych. Znalazło się tu także 4 GB miejsca na dane. Ticwatch C2 Plus jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych.