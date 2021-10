WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 18-10-2021 09:26 Artykuł sponsorowany Ekspres do kawy – jak to działa? Budowa ekspresu i funkcje Automatyczny ekspres do kawy to złożone urządzenie składające się z wielu systemów. Na smak naparu wpływa tu nie tylko jakość każdego z nich, ale również ich zintegrowana, zharmonizowana praca. Dowiedz się, jak działa ekspres automatyczny do kawy i jak wygląda w środku. Co w największym stopniu może wpływać na aromat i smak twojej kawy? Mężczyzna pijący idealnie zaparzoną kawę z ekspresu automatycznego Siemens Źródło: materiały partnera Jakie są najważniejsze elementy ekspresu do kawy? Wybierając automatyczny ekspres do kawy, warto zwrócić uwagę nie tylko na wzornictwo, złożone menu, czy łatwość obsługi. Ważne są przede wszystkim elementy wewnętrzne urządzenia. Od ich jakości i wytrzymałości, a także współpracy zależeć będzie bowiem bezawaryjność i żywotność urządzenia, a także sam smak naparu. Do najważniejszych elementów wewnętrznych w ekspresie należą: · młynek do kawy – mieli ziarna kawy przed parzeniem. W zależności od rodzaju może gwarantować różne stopnie i różną jakość zmielenia, co później wpływa na smak i aromat kawy. Dodatkowo to, z czego jest wykonany, ma istotne znaczenie dla żywotności i awaryjności urządzenia; · pompa wody – gwarantuje właściwe ciśnienie wody do zaparzania kawy. Minimalne ciśnienie konieczne do zaparzenia espresso to 9 barów. Im wyższe ciśnienie wody przepływającej przez zmieloną kawę, tym lepsze wydobycie smaku i aromatu ze zmielonych ziaren kawowych; · przepływowy ogrzewacz wody – pozwala utrzymać właściwą (90-95oC), stałą temperaturę wody w całym procesie parzenia kawy. Tylko w ten sposób można uzyskać pełne walory smakowe naparu, bez efektu przeparzenia lub niedoparzenia ziaren; · system mleczny – pieni i podgrzewa mleko. Jest wykorzystywany w przygotowaniu kaw mlecznych. Jakość i estetyczny wygląd tych napojów zależy od tego, na ile sprawny jest system. Dodatkowo liczy się prostota czyszczenia rurek. Zalegające w systemie mlecznym resztki mogą negatywnie wpływać na smak i zapach kawy. Niedoczyszczone są idealnym polem do rozwoju bakterii. Jak działa młynek do kawy w ekspresie automatycznym? Młynek do kawy ma za zadanie rozdrobnić ziarna kawowe tak, by przelewająca się przez nie ciepła woda wydobyła ich smak. By uzyskać pełny aromat, kawa nie może być ani zbyt drobno, ani zbyt grubo zmielona. Przy zbyt słabym stopniu zmielenia napar będzie wodnisty i będzie miał słaby bukiet zapachowy. Zbyt drobno zmielone ziarna mogą z kolei sprawiać, że kawa nabierze nieprzyjemnej goryczy i utraci swoją naturalną bezmleczną piankę (cremę). Niektóre młynki w ekspresach mają dodatkową możliwość wielostopniowej regulacji. Z mieleniem ziaren można bowiem poeksperymentować, by znaleźć właściwe ustawienia. To pozwala wydobyć dodatkowe nuty zapachowe i smakowe z kawy. Warto więc wybrać ekspres automatyczny z takim młynkiem, który pozwala na drobniejsze lub grubsze mielenie kawy i personalizację napojów. Istotny jest także materiał, z jakiego zrobiony jest młynek. Na rynku dostępne są modele: · stalowe – wykonane ze stali, dość trwałe, jednak mogące nagrzewać się w czasie pracy i przypalać kawowe ziarna, co powoduje nieprzyjemną cierpkość naparu; · ceramiczne – nie przypalają ziaren. Są trwałe, żywotne i bezawaryjne, jak np. w modelach Siemens EQ. Ponadto warto wziąć pod uwagę, czy młynek jest: · żarnowy – mieli kawę tak, jak żarna mielą zboże. Jest cichszy i gwarantuje maksymalnie jednolitą konsystencję ziaren. Drobinki podobnej wielkości ułatwiają parzenie aromatycznego, nasyconego smakiem napoju; · udarowy – tnie ziarna wirującymi ostrzami. Jest głośniejszy i wolniejszy. By drobno zmielić kawę, musi pracować znacznie dłużej niż młynek żarnowy. Ma też tendencję do przegrzewania się podczas pracy, co może mieć wpływ na posmak spalenizny i bardzo gorzki smak kawy. Za najlepszą i niezawodną kombinację można więc uznać młynki ceramiczne żarnowe. Takie modele znajdziesz w ekspresach Siemens EQ. Są skonstruowane w taki sposób, by mielić kawę maksymalnie równomiernie. Gdy każda drobinka jest takiej samej wielkości, wydobycie aromatów w trakcie procesu parzenia jest znaczne skuteczniejsze. Ceramiczny młynek żarnowy nie nagrzewa się również w czasie pracy, dzięki czemu kawa ma naturalną, delikatną goryczkę, a nie posmak spalonych ziaren. Młynki stosowane w ekspresach Siemens EQ są też wysokowytrzymałe i praktycznie nie ulegają zużyciu. Są też znacznie szybsze i cichsze niż młynki udarowe. Ograniczenie hałasu uzyskują nie tylko za sprawą swojej konstrukcji – również dzięki odpowiedniej obudowie oraz zastosowaniu materiałów izolujących. materiały partnera Zalety młynków ceramicznych Siemens Źródło: materiały partnera Jak działa ciśnieniowa pompa wody i przepływowy ogrzewacz wody? Dla optymalnego poziomu parzenia kawy systemy pompy wodnej i ogrzewania wody powinny dobrze ze sobą współpracować. Ziarna zalane zbyt zimną wodą lub wodą o niestałej temperaturze, w dodatku pod zbyt słabym ciśnieniem, nie wydobędą z siebie ani maksymalnych ilości kofeiny, ani pełni smaku i zapachu. By zachować właściwą prędkość przepływu wody przez ziarna oraz odpowiednie jej ciśnienie, warto postawić na ekspresy z "inteligentną" pompą wodną. Ekspres powinien mieć też minimum 9 barów. Niższe ciśnienie nie da pożądanych efektów. Dla przykładu ekspresy Siemens EQ mają od 15 do 19 barów (w zależności od modelu). Zaletą ekspresów Siemens EQ jest też system przepływowego nagrzewania wody z technologią sensoFlow. Prawidłowa temperatura parzenia kawy nie może być ani za niska (nie mniej niż 90oC, bo nie wydobędzie smaku), ani za wysoka (nie więcej niż 95oC, bo przypali ziarna i sprawi, że kawa będzie nieprzyjemnie gorzka). Technologia sensoFlow utrzymuje stałą temperaturę wody przez cały proces parzenia. Gwarantuje też optymalne zużycie energii – nie marnujemy więc prądu. Jak działa system mleczny w ekspresie automatycznym? System mleczny odpowiada za jakość kaw mlecznych. Pieni mleko i podgrzewa je, tak by nie ochładzało kawy. W zależności od jego jakości pianka będzie miała różny wygląd. Słabsze systemy w tańszych ekspresach automatycznych mogą nie pienić skutecznie mleka roślinnego lub mało tłustego. Dlatego warto sprawdzić, czy producent nie namawia do korzystania wyłącznie z mleka dla baristów (tłustego, powyżej 3%) i czy dopuszcza pienienie wegańskich napojów mlecznych. Dobrze jest wiedzieć też, że system mleczny w ekspresie automatycznym może być: · wewnętrzny – mleko pobierane jest rurką z kartonu lub dołączonego do ekspresu oddzielnego pojemnika, podgrzewane wewnątrz urządzenia i wlewane do kawy za pomocą dyszy. Jest ciepłe i nie ochładza naparu; · zewnętrzny – mleko jest automatycznie spieniane w oddzielnym pojemniku podpinanym do ekspresu. Nie przechodzi przez jego wnętrze. Jest wlewane do kawy poprzez dysze z pojemnika. Spienianie w oddzielnej karafce może jednak sprzyjać wychłodzeniu pianki i wpływać na ciepłotę końcowego naparu. Oba systemy gwarantują jakościową piankę. Warto jednak pamiętać, że w przypadku systemów wewnętrznych bardzo ważna jest higiena. Dobrze jest wybrać taki model ekspresu, który myje się automatycznie po każdym parzeniu kawy z mlekiem. Dzięki temu rurki są regularnie przepłukiwane i oczyszczane i nie zalegają w nich resztki mleka, które mogłyby się psuć i zmieniać smak napoju na niesmaczny. Taki system szybkiego czyszczenia mają np. ekspresy Siemens EQ. Warto też szukać takich modeli, w których mleko pobierane jest z karafki dołączonej do ekspresu. Nie tylko wygląda to bardziej elegancko niż stojący otwarty karton, ale również jest bardziej higieniczne. Pojemnik ułatwia też przechowywanie mleka w lodówce. Wśród ekspresów Siemens EQ oddzielną karafkę na mleko mają np. modele: Siemens EQ.9 s700 , Siemens EQ.9 plus connect s500 czy EQ.500 integral. System iAroma w ekspresach do kawy Siemens Jeżeli zależy ci na wyjątkowej jakości kawy, warto szukać systemów takich, jak Siemens iAroma. To zintegrowane działanie pompy wody, młynka i przepływowego ogrzewacza wody, które dba o to, by smak i aromat wszystkich napojów przyrządzanych w ekspresach Siemens był idealny. Zapewnia zawsze odpowiednią temperaturę i ciśnienie wody oraz świetną jakość mielonych ziaren, które nie są ani zbyt grube, ani zbyt pyliste. To wydobywa wspaniały bukiet aromatów i pełnię mocy naparu. Kawa jest mocna i ma naturalną goryczkę, a nie posmak spalenizny. Jednocześnie łatwiej wyczuć unikatowe nuty smakowe różnych rodzajów ziaren, np. owocowy, czekoladowy lub orzechowy posmak. materiały partnera System iAroma w ekspresach automatycznych Siemens Źródło: materiały partnera Artykuł sponsorowany