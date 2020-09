Ekspert: uratuje nas tylko szczepionka. Inaczej tego nie zahamujemy

Jak podkreślił prof. Samoliński, dzisiaj jedynie kilka procent ludzkości uodporniło się na koronawirusa, a jeśli mielibyśmy czekać na to, żeby pozostałe dziewięćdziesiąt parę procent społeczeństwa nabyło ją po przechorowaniu, a nie poprzez szczepienia, to efektem byłaby śmierć dziesiątek milionów osób.

Szczepienie na grypę dobrym wyborem

Samoliński uważa także, że jako "tempo pracy nad szczepionką na COVID-19 jest zawrotne", to możemy się jej spodziewać "najwcześniej na wiosnę". Ekspert podkreślił, że szczepionka nie tylko musi być skuteczna, ale i bezpieczna, i dopiero przy pewności tego bezpieczeństwa będzie ją można aplikować.

Jak zaznaczył, jedynie Rosja dopuściła do obrotu szczepionkę, jeszcze przed zakończeniem trzeciej fazy badań klinicznych, ale nie ma nadal informacji co do jej skuteczności.