Karolina Modzelewska 1 godzinę temu Ekspert neurochirurgii twierdzi, że pierwszy przeszczep ludzkiej głowy będzie możliwy do 2030 roku Zwolennicy teorii, która głosi, że przeszczep ludzkiej głowy jest możliwy w ciągu najbliższej dekady, są zdania, że kontrowersyjna procedura utoruje drogę do nieśmiertelności. Czy jest to w ogóle możliwe? Czy przeszczep głowy jest możliwy? (East News, Fot: Andrzej WRZESINSKI/East News) Bruce Mathew, były kierownik neurochirurgii w Hull University Teaching Hospitals NHS Trust, pracował nad powieścią science fiction z założycielem Institute of Futurology, Michaelem Lee, kiedy zdał sobie sprawę, że ich pomysł można wcielić w życie. Chodzi tu o projekt przeniesienia świadomości do innego ciała. Jego zdaniem kluczem do pomyślności całego przedsięwzięcia jest przeszczepienie głowy, ale i przeniesienia całego rdzenia kręgowego do ciała innej osoby. Praktyka przeszczepów głowy Do tej pory niewielu chirurgów, którzy dążyli do urzeczywistnienia pomysłu przeszczepienia głowy, koncentrowało się na sposobach wycinania rdzenia kręgowego. Zdaniem Mathew'a ten pomysł jest absurdalny, ale postępy w chirurgii nerwów, robotyce i przeszczepach komórek macierzystych pozwolą na jego realizację do 2030 roku. - Początkowo przeprowadziliśmy burzę mózgów i pomysł wydawał się głupi, ale potem zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę wcale taki nie jest. Jeśli przeszczepi się mózg i utrzyma połączony z nim rdzeń kręgowy, nie jest to w rzeczywistości niemożliwe – powiedział Mathew w rozmowie z The Telegraph. Postęp medycyny sprawi, że chirurdzy będą w stanie wyciąć i przenieść cały rdzeń kręgowy, a także przeszczepić odpowiadającą mu głowę do innego ciała. Kontrowersyjne operacje Sergio Canavero, włoski neurochirurg twierdzi, że w 2017 roku przeprowadził udany przeszczep głowy na zwłokach ludzkich. Zastosował metodę odcinania rdzenia kręgowego u podstaw szyi. Canavero przekonywał, że stymulacja elektryczna udowodniła, że był to sukces, ale inni naukowcy skrytykowali te twierdzenia. Wytykali mu wcześniejsze błędy i eksperyment z małpą, która nigdy nie odzyskała przytomności i pozostałaby sparaliżowana, gdyby do tego doszło. Neurochirurg z Włoch, który posiada chętnego na uczestnictwo w ponownym eksperymencie, zasugerował, że jego praca może utorować drogę do nieśmiertelności. To słowo zostało również użyte w tytule książki Mathew'a i Lee, która rzuciła nowe światło na kontrowersyjny pomysł przeszczepu głowy – "Chirurgiczna powieść science fiction o nieśmiertelnym potencjale".