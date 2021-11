Eksperci są zgodni. Ostatnie lata były najcieplejsze w historii

Według autorów analizy przy obecnym tempie emisji gazów cieplarnianych średnia globalna temperatura wzrośnie o 1,5 do 2 st. Celsjusza do końca tego stulecia. Specjaliści uważają przy tym, że wzrost o 1,5 st. Celsjusza należy traktować jako próg bezpieczeństwa. Aby go nie przekroczyć, potrzebne jest podjęcie odpowiednich działań zmierzających do ograniczenia emisji.