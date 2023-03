EKS Mikołajki 2023: o cyfrowej rzeczywistości nowej epoki

Uczestnicy sesji starali się odpowiedzieć, jak polskie społeczeństwo odnalazło się w tym trudnym czasie. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego wskazał, że nie ma innego sposobu na zarządzanie kryzysem, jak współpraca. "Jednomyślne, wspólne działanie to jedyna skuteczna metoda, aby wybrnąć z trudnej sytuacji" - podkreślił marszałek Brzezin.

"Polacy pokazali, że są w stanie współpracować ponad politycznym sporem" - stwierdził z kolei Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym. Wskazał, że to spór jest istotą demokracji. "Nie powinniśmy się wstydzić, że mamy różne zdania, ale stale pokazywać, iż potrafimy się porozumieć. Kolejne lata będą trudne i wszystkie strony: rząd, samorząd, biznes muszą mieć tego świadomość" - zaznaczył Paweł Szefernaker.

"Utwierdziło nas to w przekonaniu, że musimy w Play przyspieszyć zaplanowane inwestycje. Kontynuować rozbudowę sieci mobilnej i dynamicznie rozwijać infrastrukturę stacjonarną" - zapowiedział Michał Ziółkowski, członek zarządu ds. techniki w Play i wyjaśnił, że realizacja ambitnych planów wymaga doskonałej współpracy z władzami samorządowymi.

"Współpracujemy z samorządami i mamy dla nich konkretne propozycje. Dzięki umowom na dzierżawę nieruchomości pod elementy infrastruktury telekomunikacyjnej możemy kontrybuować do lokalnych budżetów. Pragniemy, aby takie umowy były trwałe, co najmniej 5-letnie. Dzięki temu jeszcze więcej Polaków będzie miało dostęp do szybkiego internetu, zarówno światłowodowego, jak i w technologii mobilnej" - mówił prezes Ziółkowski.