Ekosystemy wielkości Amazonii mogą rozpaść się w ciągu dziesięcioleci

Autorzy badania, opublikowanego we wtorek w czasopiśmie Nature Communications , zauważyli, że jest to ostrzeżenie – mamy mniej czasu niż myśleliśmy, aby poradzić sobie z licznymi kryzysami klimatycznymi i różnorodności biologicznej na świecie.

Aby zbadać związek między wielkością biomu, a szybkością jego rozpadu, autorzy przeanalizowali 42 poprzednie przypadki "zmian reżimu". Jest to termin używany do opisania zmiany z jednego stanu do drugiego - na przykład upadek rybołówstwa w Nowej Funlandii, bielenie raf koralowych na Jamajce, itd.