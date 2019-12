Edscottite - kosmiczny minerał odkryty na Ziemi

Naukowcy odkryli minerał, którego nigdy wcześniej nie widzieli w naturze. Edscottite przyleciał na Ziemię w meteorycie, który spadł 70 lat temu w południowo-wschodniej Australii, 216 km od Melbeurne.

Minerolog Chi Ma z kalifornijskiej politechniki CalTech odkrył, że w meteorycie znajduje się także minerał edscottite. Jest to pierwszy w historii, naturalnie występującym okaz tego minerału. Nazwany na cześć Edwarda Scotta, kosmochemika z Uniwersytetu Hawajskiego jest węglikiem żelaza. Chociaż syntetycznie wytwarzany jest przez ludzkość od lat (stanowi etap w wytapianiu żelaza), to odnalezienie go w naturalnym stanie oznacza, że może być oficjalnie uznany za minerał.