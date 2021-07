EagleEye - polski satelita obserwacyjny. Będzie cała konstelacja

Mikrosatelita EagleEye to dzieło polskiej firmy Creotech Instruments. Jej inżynierowie od 2017 roku, w ramach programu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), udoskonalają platformę mikrosatelitarną HyperSat. To modułowa konstrukcja, która dzięki swojej specyfice pozwala na konfigurowanie niewielkich satelitów, przeznaczonych do różnorodnych zadań.