Dźwięk w telewizorach Neo QLED: przegląd technologii i funkcji audio

Koncert, film czy program publicystyczny – każdy z tych formatów wyróżnia się inną ścieżką dźwiękową. Raz kluczowe będą dialogi, a kiedy indziej napięcie zbudują efekty specjalne. Wsparcie w tym zakresie oferuje Funkcja Adaptacji Dźwięku+, dzięki której telewizor dopasuje ustawienia do wyświetlanych treści. Co to oznacza? Możemy cieszyć się brzmieniem idealnie dopasowanym do tego, co aktualnie oglądamy. Dzięki inteligentnej analizie scen dźwiękowych, która optymalizuje dźwięk w czasie rzeczywistym, dialogi bohaterów czy komentarz spikera będą wyraźne, także wtedy, gdy akcja na ekranie będzie dynamiczna i pełna efektów dźwiękowych.