Dziwne błyski w kosmosie. Naukowcy bliżej rozwiązania zagadki

- Wykryliśmy szybkie błyski radiowe do 110 MHz, przy czym wcześniej znane były tylko FRB do 300 MHz - wyjaśnia Ziggy Pleunis, badacz z tytułem doktora na Wydziale Fizyki McGilla i główny autor badań opublikowanych w "The Astrophysical Journal Letters". To dodatkowo zawęża możliwości dotyczące powstawania błysków oraz stawia przed badaczami kolejne pytanie - czemu wcześniej FRB do 110 MHz nie zostały zauważone.