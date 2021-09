Dziura ozonowa większa niż Antarktyda. Nikt się tego nie spodziewał

Naukowcy z Copernicus ECMWF zwracają uwagę na to, że dziura ozonowa w ostatnich tygodniach gwałtownie się rozszerzyła i jest obecnie o 25 proc. większa, niż miało to miejsce w ciągu ostatnich 42 lat. Co gorsza - szczyt jej rozmiarów przewiduje się w okresie od połowy września, do połowy października. Oznacza to, że dziura może jeszcze się powiększyć.