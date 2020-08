Dziś nie będzie "na ostro", prezydencie Kubicki. Pobawię się w pana przyzwoitkę, bo przyzwoitości panu zabrakło [Opinia]

Skąd ta nagła refleksja u prezydenta Zielonej Góry? Jak zwierzył się on w swoim poście, kiedy "zobaczył fotografię byłego już ministra Szumowskiego na wakacjach", to "coś w nim pękło, coś się złamało". Kubickiego naszła więc prosta refleksja – jeśli Szumowski wcześniej mówił, żeby nie wchodzić do lasu, żeby nie wychodzić z domu i nie wyjeżdżać za granicę, a teraz sam pojechał do Hiszpanii, która ma problem z dużą ilością zakażeń, to może po prostu minister wie czegoś, czego nie wiemy my? Na przykład, że wirusa tak naprawdę nie ma, a Szumowski śmieje się teraz leżąc na słonecznej plaży i popijając drinka z palemką trzymanego w nieumytych dłoniach?