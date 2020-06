Dzika przyroda wróciła na puste parking wokół Lotniska Chopina

Lotniska przyjaźniejsze dla dzikiej przyrody

Jest to efekt tymczasowej rezygnacji z podlewania parkingów substancjami, które zwalczają niemal wszystkie rośliny. Większość z nich to nieselektywny herbicyd, który zawiera substancję czynną w postaci glifosatu. Jest to organiczny związek chemiczny z grupy fosforanów, hamujący działanie ważnego dla roślin enzymu.