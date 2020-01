Dzień Babci i Dzień Dziadka 2020. Google Doodle ze specjalną grafiką

Dzień Babci i Dzień Dziadka 2020 na grafice Google Doodle. O seniorach oprócz ukochanych wnuków pamięta również najpopularniejsza wyszukiwarka, która dla uczczenia ich świąt przygotowała specjalny obrazek.

Google nie mógł zapomnieć o tak niezwykłych datach jak 21 i 22 stycznia. To właśnie wtedy w Polsce obchodzone są Dzień Babci i Dzień Dziadka. Z okazji tych wyjątkowych świąt najpopularniejsza wyszukiwarka na świecie zmieniła logo i uczciła seniorów specjalną grafiką. Na obrazku możemy zobaczyć dwa starsze ptaki (babcia i dziadek) w towarzystwie pisklaków (wnuki). Grafika przepełniona jest szczęściem i miłością.

Pomysł utworzenia święta pojawił się w Polsce na łamach tygodnika "Kobieta i Życie" w 1964. Idea przypadła do gustu Polakom, stając się popularniejszą z każdym kolejnym rokiem. Od tamtej pory każdego 21 stycznia obchodzimy święto babć, a dzień później święto dziadków .

Co ciekawe, na świecie święto najukochańszych seniorów obchodzone jest w różnych terminach. W tym samym dniu co w Polsce odbywają się uroczystości w Brazylii i Bułgarii. Wnuki w Hiszpanii ze specjalnymi upominkami dla swoich babć czekają aż 26 lipca, z kolei we Francji święto jest ruchome i obchodzone w pierwszą niedzielę marca. W Wielkiej Brytanii National Grandparents Day obchodzony jest w pierwszą niedzielę października. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie Narodowy Dzień Dziadków wypada w pierwszy poniedziałek września.