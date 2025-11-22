Dziecięce rysunki zmieniły się w świąteczne neony. Rozświetlają już Pragę

W Czechach, na praskiej ulicy Seifertova w dzielnicy Žižkov pojawiły się wyjątkowe świąteczne iluminacje inspirowane rysunkami czeskich maluchów. Spontaniczna akcja ma szanse stać się nową tradycją.

Źródło zdjęć: © Facebook, Prague Morning
Amanda Grzmiel
oprac.  Amanda Grzmiel

W tym roku ulica Seifertova w praskiej dzielnicy Žižkov zyskała wyjątkowy blask dzięki świątecznym dekoracjom stworzonym na podstawie rysunków lokalnych przedszkolaków. Pięć świątecznych ozdób - anioł, prezent, bałwan, choinka i ryba - zaprojektowali mali uczniowie z dzielnicy Praga 3. Ich szkice przerobiono na prawdziwe instalacje świetlne, które dodały miastu dziecięcej radości i indywidualnego charakteru.

Spontaniczna akcja może przerodzić się w nową tradycję

Dekoracje, zaprojektowane przez przedszkolaków z Pragi 3, z pewnością mogą stać się nową świąteczną tradycją miasta. Jak powiedział burmistrz Pragi 3 Michal Vronský (TOP 09), dzielnica zaprosiła przedszkola do przesyłania dziecięcych szkiców ozdób choinkowych.

"Otrzymaliśmy dziesiątki pięknych rysunków. Spośród nich wybraliśmy pięć projektów - anioła, prezentu, bałwana, choinki i rybki - i przekształciliśmy je w prawdziwe, iluminowane dekoracje. Wprowadzając sztukę dzieci do przestrzeni publicznej, wzmacniamy ich więź z okolicą i budujemy poczucie przynależności" - powiedział Vronský.

Pomysł został bardzo dobrze przyjęty

Te dziecięce iluminacje zostały już zainstalowane na ulicy Seifertova w pobliżu przystanku autobusowego Viktoria Žižkov. Pomysł władz miasta został bardzo dobrze przyjęty przez przedszkola i rodziców. Opiekunowie zapowiadają już wyjścia z grupami dzieci, aby obejrzeć iluminacje na żywo.

Neony świąteczne stworzone na podstawie rysunków dzieci w Pradze © Facebook, Prague Morning

"Pomysł stworzenia lampek choinkowych w stylu dzieci zainteresował nas, więc wysłaliśmy zdjęcia naszych pociech do dzielnicy. Cieszę się, że udało się zrealizować dwa projekty dzieci z naszego przedszkola, Anički i Martínka. Kiedy lampki na Seifertovej się zapalą, na pewno pójdziemy je zobaczyć z dziećmi" – powiedziała Věra Kantorová, zastępca dyrektora przedszkola w Libickej w rozmowie z portalem designmag.cz.

Cyfrowy Polak
Cyfrowy Polak © Cyfrowy Polak

Amanda Grzmiel, dziennikarka Wirtualnej Polski

