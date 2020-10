Dzieci spędzają coraz więcej czasu w internecie. Wnioski z najnowszych są alarmujące

Nie wiesz, co Twoje dziecko robi w internecie? Wyniki najnowszego badania nie napawają optymizmem. Więcej czasu spędzonego w sieci wiąże się z większym zagrożeniem dla bezpieczeństwa najmłodszych i licznymi wyzwaniami, których rodzice powinni być świadomi.

Z badań przeprowadzonych przez Trend Micro Polska wynika, że "ponad połowa rodziców (57% rodziców dzieci w wieku 8-12 lat oraz 55% rodziców dzieci w wieku 13-16 lat) zauważyła, że w okresie epidemii i zamknięcia szkół aktywność ich dzieci w Internecie zwiększyła się". Większość rodziców nie wie, do czego ich dzieci mają dostęp w internecie.

Dzieci i młodzież w sieci

Wzrost zainteresowania internetem wśród dzieci i młodzieży jest związany z wykorzystywaniem go głównie dla przyjemności. Nie ma on związku z koniecznością uczestniczenia w nauczaniu zdalnym. Młodzi użytkownicy sieci najczęściej korzystają ze smartfonów i laptopów. Dzięki nim odbywają lekcje online, mają też dostęp do mediów społecznościowych np. portalu YouTube czy platform gamingowych.

W raporcie ustalono, że dzieci w wieku 13-16 lat, które uczestniczyły w badaniu, posiadają własne urządzenia z dostępem do sieci. W internecie korzystają z mediów społecznościowych i różnego rodzaju usług. Nieco więcej czasu na surfowaniu w sieci spędzają chłopcy. Częściej też grają w gry online (79% chłopców i 67% dziewczynek). Dziewczynki z kolei preferują "TikToka (45% dziewczynek i 25% chłopców), Instagrama (44% dziewczynek i 22% chłopców), Snapchata (35% dziewczynek i 21% chłopców) i WhatsAppa (38% dziewczynek i 27% chłopców)".

– W zebranych przez Trend Micro Polska danych widać kilka niepokojących zjawisk. Pierwsze to nielimitowany dostęp do Internetu. Większość dzieci nie ma bowiem ustawionych ograniczeń limitu danych lub czasu dostępu na urządzeniach, przez które łączą się z Internetem. Taka swoboda pozwala dzieciom korzystać z dobrodziejstw Internetu, ale również niesie potencjalne zagrożenie. Ponadto z punktu bezpieczeństwa dzieci w Internecie warto zwrócić uwagę także na fakt, że około 50%-70% rodziców przyznało, że nie zna hasła do posiadanego przez dziecko konta/profilu np. FB, Instagrama, TikToka itp. – wskazuje Anna Falkowska Marketing Manager CEE z Trend Micro Polska.

Bezpieczne korzystanie z internetu

Dłuższy czas spędzony w internecie to również wzrost ilości zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa. Nowa rzeczywistość sprawiła, że dzieci zyskały większą samodzielność w sieci. Zajęcia online wymagały instalowania nowych programów i aplikacji, co często pozostawało bez nadzoru rodziców. Robiło tak ok. 40% 8-12 latków i ok. 70% 13-16 latków Dodatkowo im starsze jest dziecko, tym rodzice rzadziej kontrolują zawartość jego smartfonu lub laptopa.

Trend Micro Polska proponuje dobre praktyki dla rodziców w zakresie bezpieczeństwa dzieci w internecie. Chodzi przede wszystkim o zabezpieczanie używanych komputerów np. poprzez zabezpieczenia sieci domowej, korzystanie z zabezpieczeń routera, ochronę smartfonów, ale też o budowanie świadomości u dzieci poprzez informowanie o zagrożeniach czyhających w sieci.

