WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 czyszczenie zębówirygator Patryk Wieczorek 1 godzinę temu Działa lepiej niż zwykła szczoteczka. Wykorzystaj moc ciśnienia Odpowiednia higiena jamy ustnej nie jest niczym trudnym, a efekty mogą być olśniewające. Nie wystarczy do tego sama szczoteczka albo nitkowanie, na szczęście w internecie znajdziesz urządzenia, które ci w tym pomogą. Cena za piękny uśmiech wbrew pozorom nie jest wygórowana. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Nowoczesny sposób na kompleksowe czyszczenie zębów (Shutterstock) Polecamy kilka szczoteczek elektrycznych oraz irygatorów, które pozwolą cieszyć się nieskazitelnym uśmiechem przez długi czas. Nigdy nie jest za późno na to, by zadbać o stan jamy ustnej i pozbyć się bakterii. Rotacyjna czy soniczna Szczoteczki rotacyjne to standard w modelach elektrycznych. Głowica wprawiona w ruch dokładnie czyści powierzchnię zębów, usuwając płytkę nazębną i bakterie z jej powierzchni. Szczoteczki soniczne dodatkowo wykonują ruchy pulsacyjne, które jeszcze skuteczniej pozbywają się kamienia nazębnego. Praca w odpowiedniej częstotliwości powoduje powstanie fal dźwiękowych, które wprawiają ślinę w ruch, tworząc mikroskopijne pęcherzyki powietrza, które skuteczniej radzą sobie z "wymiataniem" bakterii z trudno dostępnych miejsc. Poszczególne szczoteczki pozwalają na wybranie określonych trybów pracy. Poza zwyczajnym szczotkowaniem można na przykład wybrać łagodniejszy program wskazany dla delikatnych i nadwrażliwych zębów. Osoby, które zmagają się z problemami związanymi z dziąsłami mogą natomiast wybrać tryb pulsacyjny, który dodatkowo masuje dziąsła w okolicy szkliwa, poprawiając ukrwienie i wzmacniając tkanki. Irygator zamiast nici Nitka dentystyczna to doskonały sposób na zapobiegnięcie tak groźnym chorobom jak próchnica czy paradontoza. Osoby z wrażliwymi dziąsłami mają problem z regularnym nitkowaniem trudnodostępnych miejsc, problem mają również ci, u których przestrzeń pomiędzy zębami jest tak mała, że nawet najcieńsza nić nie daje rady. Również osoby, które noszą aparaty ortodontyczne mogą mieć problem z należytą higieną jamy ustnej. Dlatego warto poszukać alternatywy. Irygator to urządzenie, które pozwala dokładnie oczyścić przestrzeń pomiędzy zębami dzięki wodzie pod ciśnieniem. Resztki potraw, osad, a także płytka nazębna jest usuwana praktycznie bez żadnego problemu, co pozwala zachować wysoki poziom higieny jamy ustnej. Adobe Stock Zadbaj o piękny uśmiech każdego dnia (Adobe Stock) Z irygatora korzystać może każdy, dla niektórych osób jest to nawet wskazane. Niskie ciśnienie płynu pozwala nie tylko oczyścić jamę ustną, ale również delikatnie masuje wrażliwe dziąsła, rozwiązuje problemy z krwawieniem i pozwala zregenerować nadwyrężoną tkankę. Dlatego ważne, by wybrać urządzenie z możliwością regulowania ciśnienia przepływającego płynu. Jeśli maksymalna moc będzie zbyt niska, urządzenie nie będzie w stanie wypłukać resztek pokarmu. Warto zwrócić również uwagę na rodzaj i grubość końcówki. Charakterystyczna, zakrzywiona lanca lepiej poradzi sobie z dotarciem do trudnodostępnych miejsc po wewnętrznej stronie szczęki. Z przewodem czy bez W sprzedaży znajdziesz wersje przewodowe i bezprzewodowe. Te pierwsze charakteryzują się większym ciśnieniem i stopniem regulacji, są również w stanie działać o wiele dłużej bez napełniania. Z drugiej strony irygator bezprzewodowy to dobry wybór do małej łazienki, który sprawdzi się również w podróży. Mniejszy zbiorniczek będzie wymagać częstszego napełniania, ale jest o wiele łatwiejszy w obsłudze i operuje się nim prawie tak, jak normalną szczoteczką do zębów. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze