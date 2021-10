Dwa myśliwce w powietrzu. Rosyjski samolot stwarzał zagrożenie

Samoloty Hornet CF-188 należące do Royal Canadian Air Force (RCAF), powszechnie nazywane CF-18, to wielozadaniowe myśliwce. Są wykorzystywane m.in. do obrony powietrznej, ataku naziemnego, wsparcia taktycznego czy szkoleń. Ich główne atuty to przede wszystkim prędkość (wynosząca do 617,4 m/s) oraz możliwość śledzenia różnorodnych celów.