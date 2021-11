WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wojciech Grzesiak Dzisiaj, 17-11-2021 13:28 Duży telewizor w promocyjnej cenie - przegląd listopada 2021 Telewizor to wciąż jedno z najważniejszych urządzeń spotykanych domowych. Coraz częściej wybierane są te o przekątnej ekranu od 65 do 75 cali. Sprawdziliśmy, jakie ciekawe propozycje można znaleźć podczas listopadowych promocji, by cieszyć się wysoką jakością obrazu w dobrej cenie Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Duże telewizory cieszą się coraz większą popularnością Źródło: Adobe Stock Telewizor doskonały Wybór dużego ekranu zapewni przeniesienie rozrywki na wyższy poziom, a telewizory z przedziału od 65" do 75" cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich klientów. W wariancie doskonałym najlepiej wybrać matrycę OLED lub zaawansowany ekran LCD z częstotliwością odświeżania minimum 120 Hz. Jeśli chodzi o rozdzielczość, to złotym standardem jest obsługa 4K Ultra HD, ale coraz częściej spotyka się również 8K. Dobrze, by na liście funkcji znalazły się takie rzeczy jak możliwość podłączenia do internetu z obsługą Smart TV, a najlepiej Android TV, Tizen czy WebOS. W najgorszym wypadku można po prostu dokupić oparty na Androidzie moduł, który podłączymy do telewizora przez port USB. W naszym przeglądzie wybraliśmy trzy telewizory, które zwracają uwagę przede wszystkim ceną, ale mają dobre parametry i często bogaty wachlarz funkcji. Może się jednak zdarzyć, że trzeba będzie pójść na pewne ustępstwa względem tego, co napisaliśmy powyżej. W przypadku ceny sugerowaliśmy się obniżkami nie mniejszymi niż o 1 tys. zł. Bezpieczny kompromis Na pierwszy ogień idzie sprzęt z niskiej półki cenowej i jest to Samsung UE70AU8072, który posiada matrycę LED o przekątnej 70". Został on przeceniony o 1000 zł i kosztuje 2999 zł. Ekran obsługuje rozdzielczość 4K Ultra HD, ale częstotliwość odświeżania wynosi jedynie 50 Hz. Samsung posiada moduł Bluetooth i Wi-Fi oraz funkcje takie jak upłynniacz ruchu czy Q-Symphony, pod którą kryje się synchronizacja wbudowanych głośników z soundbarem. Można go wykorzystać jako monitor łącząc bezprzewodowo z komputerem lub telefonem oraz skorzystać z funkcji obsługującej Office 365. Chińska klasa średnia Za 5999 złotych czeka telewizor Xiaomi Mi TV Q1 z matrycą o przekątnej 75". Tutaj również mamy do czynienia z przeceną o 1 tys. zł. Na pokładzie znajdziemy ekran QLED, rozdzielczość 4K Ultra HD oraz częstotliwość odświeżania 120 Hz. Xiaomi posiada technologie obrazu Dolby Vision oraz HDR, a także możliwość przesyłania treści za pomocą Chromecast. Wbudowane głośniki zapewnią wysoką jakość dźwięku dzięki procesorom Dolby Audio i DTS-HD. Ważnym udogodnieniem jest system Android TV dający dostęp do platform filmowych oraz muzycznych. Ma wszystko i jest w przecenie W przedziale powyżej 10 tys. zł warto zatrzymać się przy Sony KD75ZH8BAEP, którego cena spadła o 2196 zł. Ekran o przekątnej 75", rozdzielczość 8K Ultra HD i częstotliwość odświeżania 120 Hz to nie jedyne cechy, które czynią ten telewizor atrakcyjnym. Dzięki 8K X-Reality PRO może on "wyciągnąć" jakość 8K nawet z filmów w 4K i 2K. Technologie Full Array LED oraz 8K X-tended Dynamic Range Pro dają wysoką jakość kontrastu, a X-Motion Clarity dba o jego płynność. Systemy Dolby Vision i Dolby Atmos oraz głośnik X-balanced zadbają o wysoką jakość dźwięku. Głośniki wysokotonowe wbudowano w ramkę telewizora, a technologia S-Force Front Surround dodaje efekt przestrzenny. Za sprawą opcji wyszukiwania głosem, Smart TV i Android TV są przyjemniejsze w obsłudze. Telewizor Sony umożliwia również odtwarzanie treści ze smartfonów poprzez Chromecast i Apple AirPlay. Całość jest zamknięta w gustownej obudowie wykonanej między innymi z aluminium. Jesienne promocje trwają, ale warto pospieszyć się z zakupem, ponieważ im bliżej świąt Bożego Narodzenia, tym będzie ich mniej. Jeśli myślicie o nowym telewizorze, to teraz jest dobry moment na podjęcie decyzji.